Dida: “Sono fiducioso che il Milan possa vincere la Champions League”

L'ex estremo difensore del Milan, club in cui ha svolto anche il ruolo di preparatore dei portieri, Nelson Dida, è stato intercettato in vista della Milano Marathon. Ai microfoni di Sky Sport il brasiliano ha parlato anche delle sfide tra il Napoli e il Diavolo, sostenendo come il club di via Aldo Rossi possa addirittura vincere la Champions League quest'anno. Ammettendo comunque che si tratta di un'impresa difficile. Di seguito le sue parole a riguardo.