Di Stefano: “Il Milan 1 è una grande squadra, ma le alternative…”

Peppe Di Stefano ha analizzato il momento di Brahim Diaz e ha espresso il proprio pensiero sul Milan: è da scudetto o no? Le dichiarazioni

Il giornalista Peppe Di Stefano ha analizzato il momento di Brahim Diaz e ha espresso il proprio pensiero sul Milan: è da scudetto o no? Questo il suo pensiero nell'intervento su 'Sky Sport': "Brahim Diaz non è più lo stesso di inizio stagione dopo il Covid. È un ragazzo fantastico, sprinta, ma ha bisogno di farlo di più degli altri. Il Milan aveva bisogno di stabilità e ha scelto Kessie trequartista contro l'Empoli. Quando lo riavrà a disposizione è una scelta che si potrebbe rifare".

Sul Milan da scudetto: "La Juve 1 degli ultimi anni vinceva, la Juve 2 avrebbe lottato. Stessa cosa l'Inter di quest'anno. Il Milan 1 è una grande squadra, quello delle alternative invece non vincerebbe lo scudetto. Diamo tempo al tempo, stanno ricostruendo il progetto. Hanno fatto diverse scelte vincenti; da Pioli ad alcuni giocatori come Tomori, ma per vincere nel calcio di oggi serve un po’ di tempo". Ecco la nostra intervista esclusiva all'ex arbitro Marelli: inevitabile parlare dell'errore di Serra