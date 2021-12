Di Napoli: “Milan e Atalanta sono simili. Ecco perché”

L'ex calciatore Arturo di Napoli ha parlato della somiglianza tra Milan e Atalanta per caratteristiche di gioco. Ecco le dichiarazioni

L'ex calciatore Arturo di Napoli ha parlato della somiglianza tra Milan e Atalanta per caratteristiche di gioco. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Credo che Milan e Atalanta siano simili. Se hanno una condizione fisica importante, arrivano fino in fondo. Ma senza ricambi all'altezza non possono andare sempre allo stesso ritmo. Il Milan ora ha difficoltà fisiche, si vede. Se va veloce, può lottare per lo Scudetto, come l'Atalanta".