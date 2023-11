Milan, Di Marzio: “Camarda? Bel segnale per il calcio italiano”

Un Milan non brillante quello che ha battuto nella giornata di ieri la Fiorentina. I rossoneri si sono portati a casa i tre punti grazie al rigore siglato da Theo Hernandez. Come detto una partita non bellissima, che comunque è entrata nella storia. Nel secondo tempo, Francesco Camarda è entrato in campo, battendo ogni record e diventando il più giovane esordiente della storia della Serie A. A commentare il traguardo di Camarda anche Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato. Ecco le sue parole a Sky.