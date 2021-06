Di Marzio: “Kjaer? Merita un Oscar per quello che ha fatto con Eriksen”

Gianni Di Marzio ha parlato del prossimo capitano del Milan e del comportamento di Simon Kjaer dopo il malore accusato da Christian Eriksen

Dopo quanto visto in questi giorni con Kjaer, chi il capitano al Milan il prossimo anno? "Deve essere la figura più carismatica, che influenza tutto il gruppo. Kjaer è sempre stato leader, si fa rispettare e voler bene negli spogliatoi, come Ibrahimovic. Gli darei un Oscar per quello che ha fatto in campo in occasione dell'episodio di Eriksen". Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Giroud, Dzeko, De Paul e non solo