Di Gennaro: “Il Milan resta la squadra da battere perché campione in carica”

Davide Di Gennaro, ex giocatore del Milan, qui con la maglia della Lazio (foto: Getty Images)

Davide Di Gennaro, ex calciatore rossonero ora al Portici 1906 in Serie D, ha parlato della lotta scudetto. A suo avviso il Milan resta la squadra da battere perché campione in carica. Ma occhio all'Atalanta. Queste le dichiarazioni rilasciate a “1 Football Club” su 1 Station Radio.