Di Gennaro: “Lazetic? Il Milan sta lavorando bene in prospettiva”

L'opinionista Antonio Di Gennaro ha parlato dell'acquisto di Marko Lazetic da parte del Milan. Queste le sue dichiarazioni

L'opinionista Antonio Di Gennaro ha parlato dell'acquisto di Marko Lazetic da parte del Milan. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Con Lazetic hanno continuato nella linea di comprare per il futuro, per me stanno lavorando bene in prospettiva, vista anche la crescita di tanti". Le Top News di oggi sul Milan: Daniel Maldini può partire, Dejan Kulusesvki sempre più difficile