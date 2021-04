Di Gennaro: “Il Milan ha iniziato la stagione prima e ora è un problema”

Antonio Di Gennaro, commentatore televisivo, ha parlato del problema Covid nel calcio e della lunga stagione affrontata finora dal Milan

Antonio Di Gennaro, commentatore televisivo, ha parlato del problema Covid nel calcio e della lunga stagione affrontata finora dal Milan. Le sue dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio: "'Il Covid ha creato problematiche ma si giocava tanto anche prima. Oggi per giocare sempre non ci si riesce ad allenare. Anche per le Nazionali sarà sempre più un problema. Per giocare meno servono meno squadre nei campionati. Una volta ci si allenava, si facevano ritiri lunghi, oggi è improponibile. Il Milan ha iniziato la stagione prima e ora è un problema. Per affrontare tutti questi impegni ti serve una rosa lunga, ma quanto incidono a livello economico? Io eviterei anche qualche amichevole che non è di livello".