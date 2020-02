Di Caro (Gazzetta): “Il Milan ha fatto passi avanti, ma ha ancora limiti”

NEWS MILAN – A diversi giorni da Fiorentina-Milan, partita discussa per i clamorosi errori arbitrali che hanno sfavorito i rossoneri, oggi è arrivato anche il commento del vice-direttore de La Gazzetta dello Sport. Ecco l’analisi di Andrea Di Caro sul momento e sulle problematiche della squadra di Stefano Pioli.

Milan arrabbiato e insicuro. A Firenze ha pesato di più l’arbitraggio o il blackout finale?: “Al netto del calcio di rigore molto discusso dal Milan – e non senza ragione – nel momento in cui i rossoneri si sono ritrovati in 11 contro 10 (espulso Dalbert, ndr) aveva il dovere nonostante di gestire meglio la partita, ma anche di chiuderla. Non c’è riuscito, dimostrando che la squadra ha fatto dei passi avanti, ma ha ancora limiti e un bel gap da colmare”. Intanto novità sulle condizioni di Gianluigi Donnarumma in vista di Milan-Genoa: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android