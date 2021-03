Di Canio: “Milan e Manchester United hanno fatto la storia del calcio”

Paolo Di Canio, ai microfoni di 'Sky Sport', ha parlato di Milan-Manchester United di questa sera in Europa League

Paolo Di Canio, ex calciatore del Milan, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima della gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra i rossoneri di Stefano Pioli ed il Manchester United di Ole Gunnar Solskjær. Queste le dichiarazioni Di Canio sul match. "E' una gara tra top club, due squadre che hanno fatto la storia del calcio nelle loro nazioni e in Europa. Hanno vinto tantissimo e hanno avuto grandissimi giocatori - ha spiegato -. E' un momento diverso ora per queste due squadre ma stanno cercando di ricostruire qualcosa che possa sbocciare in futuro. Riavere questo assaggio ci fa brillare gli occhi".