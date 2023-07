Di Canio: “Per Loftus-Cheek è ora di fare un upgrade al Milan”

"1,91 di fisico, è una bestia. Ha tecnica di base, tecnica e capacità di combinare con i compagni anche con raffinatezza, però poi ha pochi gol e pochi assist. Adesso deve fare un upgrade con il Milan. Non so se il Milan giocherà a due come quest’anno, però se ci dovesse essere qualche volta un centrocampo a tre sarebbe l’ideale per lui che ha fatto la mezzala: può accompagnare l’azione ma deve riempire di più l’area di rigore. È un giocatore che deve fare definitivamente l’upgrade, credo che la Serie A sia il campionato ideale per lui perché ha la tecnica e la fisicità, e con ritmi meno asfissianti può mettere in mostra di più il suo talento". LEGGI ANCHE: Mercato Milan, nuovo nome per la fascia destra >>>