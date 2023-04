Di Canio: “Diaz è cresciuto anche fisicamente. Grande lavoro di Pioli”

Paolo Di Canio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di Sky in merito a Brahim Diaz e alla sua prestazione in Milan-Napoli, ma più in generale nel corso delle ultime settimane. A suo modo di vedere la crescita esponenziale del trequartista del Diavolo è stata tutto merito del lavoro di Stefano Pioli. Di seguito le sue parole a riguardo.