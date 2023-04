Di Canio: “Questo Napoli come il Milan di Sacchi”. Ma Bergomi lo gela

Paolo Di Canio ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti, paragonandolo al Milan di Arrigo Sacchi. Ecco la risposta di Giuseppe Bergomi

Paolo Di Canio, ex attaccante anche di Napoli e Milan in Serie A, ha parlato a 'Sky Calcio Club', ieri sera, dopo la vittoria degli azzurri di Luciano Spalletti in casa della Juventus. Un successo, firmato al 93' da Giacomo 'Jack' Raspadori, che avvicina i campani al terzo Scudetto della loro storia dopo quelli del 1987 e del 1990. Quelli dell'epoca di Diego Armando Maradona.

Napoli di Spalletti come il Milan di Sacchi? Di Canio dice che ... — E Di Canio, per l'occasione, ha tirato fuori un paragone tra questo Napoli, che ha dominato l'attuale stagione in campionato e il Milan di Arrigo Sacchi che, a cavallo tra il 1987 e il 1991, vinse tutto ciò che c'era da vincere in Italia e in Europa, tra campionati e coppe. Arrivando, molto spesso, proprio davanti ai partenopei del 'Pibe de Oro' dopo accesi duelli.

"Questo Napoli mi ricorda il Milan di Sacchi non individualità per individualità, né per sistema di gioco ma per fisicità, determinazione, personalità. Per quella capacità di essere dominante sempre e comunque anche nei giorni di non grande fulgore di fisicità. La voglia, l’interpretazione e l’intensità rimangono quelle, anche se qualche singolo è calato", le parole Di Canio sulla squadra di Spalletti.

Bergomi sicuro: "Non sono d'accordo". Ecco il motivo — Implacabile, però, è calata la scure di Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, oggi talent per 'Sky Sport'. La risposta al parallelismo di Di Canio è giunta immediata. "Non sono d'accordo. Quel Milan era incredibile per come difendeva: poi dopo avevano forza, bravura e tecnica. E poi avevano tre o quattro giocatori sopra il metro e novanta: in Italia non eravamo abituati. Il Napoli non ha questa fisicità", le parole dello 'Zio'.