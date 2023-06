Di Canio: “Per la prossima stagione l’antagonista del Napoli sarà l’Inter”

Intervistato dai microfoni di Napoli Calcio Magazine, Paolo Di Canio ha parlato in vista della lotta scudetto per la prossima stagione

Intervistato dai microfoni di Napoli Calcio Magazine, Paolo Di Canio ha parlato in vista della lotta scudetto per la prossima stagione. Secondo l'ex attaccante, infatti, l'antagonista degli azzurri non sarà né il Milan e né la Juventus , bensì l' Inter . Ecco le sue parole.

"Penso che tra le rivali del Napoli possa esserci l'Inter, che negli ultimi anni è stata la squadra più completa e forte per organico. Poi il Napoli è stato più bravo mentre i nerazzurri non hanno centrato gli obiettivi per cui era stata costruita la squadra. Come antagonista del Napoli immagino che la più accreditata sia lei, ma bisognerà vedere anche cosa accadrà alla Juventus".