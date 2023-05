Di Biagio sull’EuroDerby: “Nel 2003 non ho chiuso occhio per diverse notti”

Le parole di Luigi Di Biagio sull'EuroDerby del 2003

"A eliminazione avvenuta, non ho chiuso occhio per parecchie notti. Mi tornava continuamente in mente Abbiati, in uscita disperata, che all'ultimo minuto della partita di ritorno devia in angolo il tiro di Kallon. Rimasi di sale come tutti noi dell'Inter. Ero uscito a fine primo tempo ed ero in piedi a bordo campo, come gli altri della panchina. Poi entrai ad abbracciare i compagni in ginocchio sull'erba, disperati. A Milano ho passato quattro anni magnifici, ma quella è stata l'unica occasione in cui ho sentito davvero il derby. Tensioni, pressioni, aspettative: dall'esterno ci arrivava di tutto, ed era impossibile far finta di niente. Purtroppo non andò bene per noi: con le regole di oggi, con 0-0 dell'andata e l'1-1 al ritorno, saremmo andati ai supplementari. Invece, all'epoca i gol segnati in trasferta valevano doppio. E il Milan segnò in casa nostra".