Deulofeu: “Sono cambiato rispetto al Milan. Migliorato in due aspetti”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gerard Deulofeu è tornato in Serie A, non al Milan come avrebbe probabilmente voluto, ma all’Udinese, in prestito dal Watford. Ecco la sua intervista rilasciata al canale tematico del club friulano:

“Sono tornato in Italia e sono molto contento di essere arrivato all’Udinese. È una bella opportunità per tornare al massimo dopo il mio infortunio, tra i miei ricordi dell’Italia c’è l’esperienza che ho fatto a Milano, essere arrivato a Udine è per me un orgoglio e darò tutto in campionato. Sono stato contento di trovare Pereyra, Pussetto e tutti gli altri compagni.

L’Udinese mi ha fatto una buonissima impressione, a partire dallo stadio che è molto bello, lo avevo già visto quando ero al Milan. Il centro sportivo e d’alto livello, sono contento, è il massimo per prepararsi al meglio per la partita.

Ti senti diverso? Sì, quando ero andato al Milan cercavo costanza anche nel mio gioco, ora dopo due anni e mezzo al Watford credo di essere totalmente diverso, aiuto la squadra e faccio il mio in attacco, che è il mio forte. Ho lavorato tanto negli ultimi sette mesi, sono contento, andremo forte. Se facciamo un buon lavoro per la squadra dopo possiamo essere contenti entrambi e sfruttarlo per tutta la partita”.

