Deulofeu: “Auguro al Milan di vincere lo Scudetto: sono un suo tifoso”

Gerard Deulofeu, fantasista dell'Udinese ed al Milan nel 2017, ha parlato in esclusiva al quotidiano iberico 'AS'. Le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese già visto con la maglia del Milan per sei mesi nel 2017, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano iberico 'AS'. Per l'occasione, il classe 1994, che in rossonero ha lasciato un buon ricordo, ha parlato, in via marginale, anche del Diavolo di Stefano Pioli e della lotta Scudetto in Serie A. Queste, dunque, alcune dichiarazioni dell'ex Watford, Everton, Siviglia e Barcellona.

Su come si trova in Italia: “Molto bene. Qui sono molto felice”.

Su come si trova a lavorare con l'allenatore Gabriele Cioffi: “L'allenatore mi ha aiutato molto sotto l'aspetto motivazionale: ci fa scendere in campo come leoni. Mi dà giusto un paio di indicazioni per la fase difensiva, ma mi dà enorme libertà in attacco, che è dove devo dimostrare di essere forte. Mi muovo per tutte le zone cercando gli squilibri della squadra avversaria”.

Deulofeu sulle sue prestazioni di alto livello al Milan ed il paragone con quanto sta facendo ora ad Udine: “Sì, penso che le prestazioni siano state simili, ma la comprensione e l'organizzazione del mio lavoro non erano al livello attuale. Oggi capisco il gioco come non mai e so cosa mi chiede il resto della squadra. Ecco perché oggi ho più regolarità di rendimento”.

Sulla lotta Scudetto in Serie A: “Spero e auguro al Milan di vincere, ovviamente. Sono un suo tifoso. Hanno un piccolo vantaggio, ma non possono più fallire perché penso che l'Inter vincerà nelle tre partite rimanenti”. Milan, per l'esterno offensivo si guarda in Premier: le ultime news di mercato >>>

