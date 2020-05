Deschamps: “Calcio a porte chiuse? Non mi piace, è meglio fermarsi”

NEWS DALL’ESTERO – Didier Deschamps, attuale Commissario Tecnico della Nazionale francese, approva la scelta della Ligue 1 di fermare il campionato e di non farlo riprendere.

Ecco le parole di Deschamps rilasciate in un’intervista a Le Parisien: “Ho guardato la Bundesliga e certe immagini mi sembrano molto incoerenti. Vedo giocatori che disputano una gara con scontri e contrasti e poi vedo in tribuna giocatori di riserva con le mascherine a 2 metri di distanza uno dall’altro. Sinceramente, non capisco. In tribuna il rischio sarebbe maggiore? Che incoerenza! Non mi piace tutto ciò. Meglio fermarsi allora”.

Sullo stop dei campionati in Francia, Deschamps ha detto: “È una decisione del Governo che mi sembra coerente e saggia: bisogna accettarla. Altre leghe come Liga spagnola e Premier inglese hanno già pianificato la ripresa solo per interessi economici. I campionati femminili non riprenderanno. È una pura questione di incassi”.

