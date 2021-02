Derby, Rafael Leao: “Inter favorita? Non ascoltiamo ciò che si dice fuori”

Derby, l’intervista a Rafael Leao

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista al quotidiano QS. Il portoghese si è concentrato ovviamente sul derby, in programma domani a San Siro: “La partita va giocata con la testa giusta. Va difesa la maglia, sarà una sfida molto bella. Pioli ci dice che dobbiamo lavorare concentrati e capire dove abbiamo sbagliato contro lo Spezia. Siamo un gruppo che ha una mentalità vincente e adesso bisogna reagire. Noi siamo il Milan, ogni partita è come una finale, da vincere. Così il derby. Rispettiamo l’avversario, ma dopo la caduta ci rialzeremo col nostro gioco. Chiaro che avremmo voluto essere al comando, ma a volte si può vincere altre no. Ma non ci sono problemi. È una partita che affronteremo col giusto approccio”.

Sempre sul derby :”Derby di andata? Penso sia stata una delle migliori prestazioni. Da parte di tutti c’era una voglia enorme di vincere, disputai una bella partita anche perché con Ibrahimovic mi trovo molto bene. Per me Zlatan è un fratello maggiore, per come aiuta i compagni e li prende da parte. E poi anche tecnicamente da lui arrivano i consigli giusti, ti spiega i movimenti. Ma la cosa più importante è la sua mentalità vincente. Siamo tutti orgogliosi di lui, perché può farti la giocata decisiva in qualsiasi momento”.

Su un suo possibile gol domani: “Un gol nel derby è una cosa che mi stuzzica, ma è più importante vincere. E se ci riusciamo sono ancora più felice. Ho tanti obiettivi, mi piacerebbe vincere lo scudetto con la maglia del Milan. Inter favorita? Il derby è sempre difficile, si deve prima giocare e poi vediamo dopo come finisce …Non ascoltiamo ciò che si dice fuori”.

Calciomercato Milan: attacco, pronto il colpo dall’Arsenal. VAI ALLA NOTIZIA>>>