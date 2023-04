Derby Milan-Inter, Totti: “Nessun favorito. Può succedere di tutto”

Francesco Totti , ex capitano della Roma , è intervenuto nel post-partita di 'DAZN' dopo la sconfitta dei giallorossi di José Mourinho per 3-1 in casa dell' Atalanta .

Non soltanto Roma, però, nella chiacchierata di Totti con Pierluigi Pardo e i suoi ospiti. L'ex numero 10 dei capitolini, infatti, ha anche parlato di Milan-Inter , il derby di Milano , semifinale di andata di Champions League in programma il prossimo mercoledì 10 maggio , alle ore 21:00 , a 'San Siro'.

"Se c'è un favorito? No, non c'è perché è una semifinale di Champions e sono due grandi squadre - ha sottolineato Totti, che, in un passato ormai lontano, fu anche vicino a vestire la maglia rossonera - . Può succedere di tutto. L'importante è che uno vada in finale (ride, n.d.r.)". Milan, clamoroso scambio di mercato? Le ultime news >>>