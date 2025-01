Milan, Vieri: “Conceicao non fa sconti. Ecco cosa chiede. Sul derby…”

Sulla rimonta del Milan con la Juventus

«Fino al 70’ di fatto non c’è stata quasi partita, ma l’uno-due del Milan, a prescindere da come sia maturato, non mi ha sorpreso più di tanto, perché in rosa ci sono qualità importanti. Fra tanti problemi e cambiamenti, poi, emerge il dato più importante per Conceicao: il Milan è vivo».