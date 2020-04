Delneri: “Bonaventura? Può diventare importante anche per l’Italia”

NEWS MILAN – Quale sarà il futuro di Jack Bonaventura? Il centrocampista è in scadenza di contratto con il Milan a giugno, non dovrebbe rinnovare con il club rossonero. A parlane Luigi Delneri, allenatore di molte squadre in Serie A, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio Musica Television.

"Bonaventura? Jack lo ritengo un giocatore importante, con grandi qualità – dice DelNeri -. Se il Milan crede ancora nelle sue potenzialità devono tenerlo, in caso contrario il ragazzo deve trovare l'ambiente giusto dove mostrare al meglio le sue qualità, considerato che può diventare importante anche per la Nazionale".

