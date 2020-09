Delio Rossi: “Milan, vincere aiuta a vincere. Lotterà per la Champions”

MILAN NEWS – Un Milan in continua crescita. Un Milan sempre più squadra e sempre più convincente. Per i rossoneri può essere una stagione importante e ne sono tutti convinti. Anche Delio Rossi, allenatore che ai microfoni di Radio Sportiva ha fatto il punto della situazione, pronosticando grandi risultati per la squadra di Stefano Pioli. Ecco le sue parole: “Vincere aiuta a vincere. Il Milan su un buon telaio ha inserito giocatori nuovi e penso che quest’anno lotteranno per un posto in Champions League”. Quarto posto obiettivo dichiarato, il Milan vuole tornare nel proprio habitat naturale dopo ben sette lunghissime stagioni.

