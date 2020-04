Del Piero e Totti: “Maldini capitano esemplare. Mai sbagliato nulla”

NEWS MILAN – Ricordi, risate e retroscena nell’intervista a quattro su Sky Sport tra Paolo Maldini, Alex Del Piero, Francesco Totti e Javier Zanetti. E chi meglio di loro rappresenta “l’eccellenza” di indossare la fascia da capitano della propria squadra? Pochi altri al mondo.

Relativamente al ruolo di capitano, in questo caso della Nazionale Italiana, Alex Del Piero e Francesco Totti hanno ricordato proprio il loro ex Capitano dell’Italia per diversi anni, Paolo Maldini.

Che capitano è stato Maldini per voi, in Nazionale?

Totti: “Una sola parola. Esemplare”

Del Piero: “Cercavo di pensare a qualcosa che abbia sbagliato nella sua carriera, ma non la trovo. Francesco ha trovato la parola giusta. Anche nelle dinamiche in cui l’allenatore era suo papà”.

