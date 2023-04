Del Genio: “Il Napoli non ha fatto strategia contro il Milan”

In vista del match tra Milan e Napoli di Champions League, il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, nella trasmissione 'Radio Goal'. Tra le tematiche toccate anche l'ultima sfida tra le due compagini, per cui ha sostenuto come l'undici di Luciano Spalletti non abbia adottato alcune strategia per nascondersi, non aveva intenzione di fare quel tipo di partita. Di seguito le sue parole a riguardo.