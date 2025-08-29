Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste De Paola: “Milan, il problema è Allegri. Ha gli stessi difetti di sempre”

INTERVISTE

De Paola: “Milan, il problema è Allegri. Ha gli stessi difetti di sempre”

De Paola: 'Milan, il problema è Allegri. Ha gli stessi difetti di sempre'
Paolo De Paola ha attaccato Massimiliano Allegri a TMW Radio indicandolo come principale colpevole della situazione del Milan
Redazione PM

Il brutto inizio di Serie A contro la Cremonese ha sollevato parecchi dubbi sul conto del Milan. Gli opinionisti si dividono tra coloro che attribuiscono le responsabilità alla dirigenza (a Furlani in particolar modo) e chi ad Allegri, l'allenatore. A questa seconda corrente appartiene Paolo De Paola, il quale ha criticato il tecnico livornese a 'Maracanà', la trasmissione che va in onda su TMW Radio. Di seguito, si riporta la sua opinione.

De Paola critica Allegri

—  

Ecco le parole di De Paola: "Nessuno tiri indietro la gamba. Né TareAllegri sono distaccati da Furlani. È un triumvirato assoluto che fa le scelte, ho delle fonti precise e dirette. Appena Allegri ha una difficoltà trova degli alibi. Li trova tramite giornali, tramite opinionisti stonati. Allegri ha partecipato a tutte le operazioni del Milan in prima persona".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Serie A, Lecce-Milan: la partita del 'Via del Mare' in diretta | LIVE News >>>

"Non esiste un Milan diviso, è un'anima unica. Tare è orgoglioso di quello che ha fatto, in uscita ha fatto un ottimo lavoro. Il problema è Allegri, con uno spartito triste, con gli stessi difetti di sempre, fin dai tempi della Juventus. Continua a non vedersi niente, ci sono solo dei leccaculo che gli vanno dietro a incensarlo senza un motivo. Nessuno è vittima di nessuno. Se dovesse essere necessario, loro usciranno allo scoperto per dire che ogni decisione è stata presa insieme".

© RIPRODUZIONE RISERVATA