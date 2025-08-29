De Paola: “Milan, il problema è Allegri. Ha gli stessi difetti di sempre”

"Non esiste un Milan diviso, è un'anima unica. Tare è orgoglioso di quello che ha fatto, in uscita ha fatto un ottimo lavoro. Il problema è Allegri, con uno spartito triste, con gli stessi difetti di sempre, fin dai tempi della Juventus. Continua a non vedersi niente, ci sono solo dei leccaculo che gli vanno dietro a incensarlo senza un motivo. Nessuno è vittima di nessuno. Se dovesse essere necessario, loro usciranno allo scoperto per dire che ogni decisione è stata presa insieme".