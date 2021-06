De Marchi: “Bravo Maldini, ha agito senza dire niente a Donnarumma”

Il procuratore Marco De Marchi ha fatto i complimenti a Paolo Maldini per la gestione del caso Gianluigi Donnarumma. Il suo pensiero

Il procuratore Marco De Marchi ha fatto i complimenti a Paolo Maldini per la gestione del caso Gianluigi Donnarumma. Ecco il suo pensiero ai microfoni di 'TMW Radio': "La difficoltà che sembra esserci, o esserci stata, è quella di rimanere incastrati. Lo dico anche con stima verso Paolo Maldini, in questi anni si è rivelato un dirigente di livello e, quasi a sorpresa, ha deciso di andare avanti. Senza neanche dire più nulla a Donnarumma ha agito, un gesto importante". Intanto spunta un nuovo nome per l'attacco del Milan.