De Maesschalck: “Openda non lo prendi nei primi cinque metri”

Le parole di Pascal De Maesschalck su Lois Openda

"Lois non si fa influenzare da nessuno, decide da solo. È fatto così. Vuole arrivare davanti a tutti, impara in fretta e quando si trova nei primi cinque metri non lo riesci a prendere. Quando era ragazzo, in Under 16, ci ha fatto vincere un titolo segnando ben 40/50 gol in quella stagione. De Ketelaere? Openda è diverso, completamente. È sopravvissuto a tante cose nella sua vita."