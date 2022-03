De Ligt: “Non è facile entrare duro su Eriksen. Avevo la pelle d’oca”

Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, ha affrontato Christian Eriksen nell'amichevole Olanda-Danimarca. Queste le sue parole

La notizia più bella della serata di ieri è il ritorno al gol con la Danimarca di Christian Eriksen , 287 giorni dopo l'ormai noto arresto cardiaco. La sua Nazionale ha perso 4-2 contro l'Olanda, ma in questo caso il risultato va sicuramente in secondo piano. Dopo la partita ha preso la parola Matthijs De Ligt , difensore della Juventus, che ha esternato le sue sensazioni dopo aver affrontato proprio Eriksen. Quella scena è ancora davanti agli occhi di tutti, impossibile dimenticarla. Proprio per questo motivo, il classe 1999 ha ammesso di essersi sentito un po' frenato nell'affrontare corpo a corpo l'ex Inter. Queste le dichiarazioni.

"Non è facile entrare duro in tackle su Christian. Ho avuto la pelle d'oca quando è sceso in campo (al primo minuto del secondo tempo, ndr). Ovviamente devi saperti scrollare di dosso la sensazione, visto che fai il giocatore, ma sei anche un po' un essere umano in fondo. Siamo tutti molto felici che sia tornato a questo livello".