De Laurentiis tuona: “Il calcio è corrotto, girano 500 mld in nero all’anno”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a dir poco scioccanti. In conferenza stampa, ha commentato la situazione attuale nel mondo del calcio. Quel che è uscito dalla sua bocca è clamoroso. Il ragionamento parte da un testo di Raffaele Cantone, che denuncia un sistema fortemente corrotto. Le parole riportate: 'Da queste pubblicazioni di Cantone viene fuori che il calcio è tutto corrotto. Siamo abituati a Calciopoli, ma Calciopoli fa ridere in confronto ai libri, come quello di Cantone. Si parla di un tale Dan, che sta a Singapore. Dove la ‘ndrangheta calabrese di quarta generazione, che viene fuori da Harvard e Bristol, insieme ai messicani gestisce il calcioscommesse da Singapore, passando per la Russia, per i Paesi del Nord, scendendo in Scozia e Irlanda, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Francia, Svizzera, Germania, Polonia e Italia fino a fermarsi a Napoli. Girano 500 miliardi in nero all’anno".