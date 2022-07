De Ketelaere, Scifo: “Capisco perché Maldini si sia innamorato di lui”

" Se continua così, un giorno ne varrà 100 . La cosa che impressiona è quanto cresce e con che velocità. In due anni ha bruciato le tappe e ora non sai davvero dove possa arrivare".

"Tra i migliori in assoluto. Dipende da come vivrà questo passo: andare in una grande squadra e in un altro paese. Capisco perchè Maldini si sia innamorato di lui, poi troverà un connazionale, Saelemaekers, che è sottovalutato ma utilissimo. Alex dimostra che al Milan stanno lavorando bene". Milan, non solo trequarti: Maldini e Massara hanno scelto il difensore. Le ultime news di mercato