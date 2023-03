De Ketelaere sui Mondiali: “Sono più deluso per la nazione e i tifosi”

Charles De Ketelaere , trequartista del Belgio e del Milan , ha parlato ai microfoni di Het Laatste Nieuws del suo momento con i rossoneri e con la Nazionale. Il classe 2001 ha parlato anche della delusione che il Belgio ha rimediato ai Mondiali di Qatar 2022, per la quale è più dispiaciuto per i tifosi e la nazione. Di seguito le sue parole.

Sulla convocazione : "Mi fa tanto piacere di avere questa possibilità di mettersi in mostra e di migliorare giocando anche in nazionale".

Sul Mondiale: "E' stata una grande delusione per me personalmente, ma sono più deluso per la nazione e i tifosi. Non penso a me stesso, ma alla squadra e ai compagni".Milan, la stella della Ligue 1: "Non chiudo nessuna porta" >>>