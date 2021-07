De Grandis: “Tadic? Giocatore di classe, ottimo sostituto di Calhanoglu”

Stefano De Grandis elogia Dusan Tadic, obiettivo del Milan: "Grandissimo giocatore, segna tanto: ottimo per sostituire Hakan Calhanoglu"

Il Milan è alla ricerca di un trequartista a cui affidare la maglia numero 10 per la prossima stagione dopo l'addio di Hakan Calhanoglu . Un nome molto gettonato negli ultimi giorni è quello di Dusan Tadic, capitano dell'Ajax. I lancieri non vorrebbero privarsi del proprio giocatore chiave, ma il serbo ha fatto sapere di essere disposto a trasferirsi alla corte di Stefano Pioli .

Direttamente dagli studi di Sky Sport, arrivano parole al miele per Tadic da parte di Stefano De Grandis. Il noto giornalista pensa che il giocatore dell'Ajax sia perfetto per sostituire Calhanoglu, anche se non parliamo di un calciatore giovanissimo (classe '88). Queste le sue parole: "Tadic è un giocatore di classe sopraffina e sa fare gol. E' vero che in Eredivisie si segna tanto ma Tadic ha i piedi e la visione per segnare tanto e con continuità. Chi meglio di lui per sostituire Calhanoglu".