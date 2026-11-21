Intervenuto ai microfoni di SkySport, Stefano De Grandis ha voluto commentare le dichiarazioni fatte sul mercato del Milan alcune settimane fa da Gerry Cardinale
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Il Milan guarda già alla prossima finestra di mercato e, nelle scorse settimane, Gerry Cardinale ha voluto lasciare intendere in maniera più o meno diretta la volontà di intervenire a gennaio, proprio per mettere a disposizione di Amorim una rosa più che competitiva, in grado di affrontare al meglio la seconda parte di stagione per evitare dei cali.
Milan, le parole di De GrandisLe dichiarazioni del numero uno rossonero hanno inevitabilmente acceso il dibattito sulle possibili strategie del club. Nelle ultime settimane infatti sono circolati diversi nomi in ottica rossonera, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, con Tresoldi e Endrick, due giovani attaccanti che potrebbero rappresentare un'opportunità molto importante per il reparto offensivo.
A commentare la situazione è stato Stefano De Grandis, intervenuto in diretta su SkySport. Il giornalista ha sottolineato come l'esposizione pubblica di Cardinale possa rappresentare un segnale più che incoraggiante:
“Intanto il fatto che lui si esponga vuol dire che, a differenza delle voci che c’erano ad inizio stagione che dicevano che non avesse tantissimo da investire, qualcos’altro avrà."
De Grandis ha voluto analizzare la qualità dell'undici titolare rossonero, riconoscendo al Milan un altissimo livello, ma evidenziando allo stesso tempo alcune lacune:
Credo che il Milan abbia un undici già forte, potenzialmente è tra prime quattro. Ha Moreira, Pulisic, Ramos, Modric, Rabiot, Maignan. È una squadra forte. Mancano un po’ di alternative, tant’è vero che in Europa League quando fa le rotazioni perde dei punti."
Il tema che cattura di più l'attenzione però, riguarda la possibilità di aggiungere delle risorse nuove ad una squadra che comunque ha già una buona base per competere ad alti livelli:
E se riesce a portare veramente Tresoldi o Endrick, non credo tutti e due, significa che ha ancora voglia di investire e significa che il progetto Milan corre, è in movimento. Se fossi tifoso del Milan sarei contento che Cardinale si esponga, poi è più difficile tirarsi indietro”.
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