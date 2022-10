De Grandis: “Il paragone tra Leao e Henry mi convince: ecco perché”

Il nuovo Messi, il nuovo Ronaldo e altri mille paragoni che chissà quante volte abbiamo sentito. Il mondo del calcio è solito accostare un calciatore ad un altro per renderlo più riconoscibile, per dare un appiglio ai propri tifosi sulle qualità di un determinato giocatore. Una pratica che, ovviamente, è stata utilizzata anche per Rafael Leao, diventato ormai un esterno di altissimo livello. A inaugurare l'accostamento con uno dei mostri sacri della storia è stato Stefano Pioli, che ha avvicinato il portoghese a Thierry Henry.