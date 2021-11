De Grandis: “Milan brillante e Inter concreta: sarà sfida equilibrata”

L'opinionista Stefano De Grandis ha parlato delle qualità di Milan e Inter in vista del derby. Questa le dichiarazioni sulle due squadre

L'opinionista Stefano De Grandis ha parlato delle qualità di Milan e Inter in vista del derby. Questa le dichiarazioni sulle due squadre ai microfoni di 'Sky Sport': "Milan e Inter giocano in modo diverso. I rossoneri non hanno punti di riferimento e si muovono tantissimo. Il Milan è una squadra brillante e l'Inter è concreta e mi sembra una sfida equilibrata".