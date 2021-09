De Giovanni: “Scudetto? Inter favorita, ma il Milan sta dando continuità”

Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha parlato delle gerarchie nelle zone alte della classifica di Serie A. Il parere sul Milan e non solo

Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha parlato delle gerarchie nelle zone alte della classifica di Serie A. Questo il parere sul Milan e non solo ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "La Coppa d'Africa può influire: c'è chi, come la Juve, non perderà nessuno, mentre Napoli e Milan avranno tante assenze. Il campionato è aperto, non ha un padrone. Spalletti? Ha ricostruito il ponte che Gattuso aveva minato scegliendo lo scontro con la società. Sa essere coinvolgente e sa leggere le partite. L'Inter resta favorita perché ha ammazzato l'ultimo campionato ma il Milan sta dando continuità". (link pagelle)