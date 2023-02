De Canio: “Inter e Milan sono stati falcidiati dagli infortuni”

Luigi De Canio ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito agli impegni di Milan e Inter in Champions League

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Piazza Affari, Luigi De Canio ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Milan e Inter e i loro impegni in Champions League. A suo modo di vedere le due milanesi hanno pagato diversi infortuni importanti. Di seguito le sue parole.

Le parole di Luigi De Canio su Milan e Inter

"Penso che il Napoli l'anno scorso abbia perso lo scudetto con gli infortuni. Inter e Milan sono stati falcidiati dai vari infortuni in questa stagione. Il Napoli, perciò, ha potuto creare il proprio vantaggio anche su questo. Le milanesi se ritrovano la miglior condizione possono dire la loro anche in Europa. Levato il Real Madrid con i suoi assi mi sembra tutto equilibrato. Penso che abbiano la possibilità del 50% di passare il turno".