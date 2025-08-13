Pianeta Milan
INTERVISTE

De Canio: "Il Milan ha una garanzia: Allegri può essere una mina vagante"

Luigi De Canio a TMW Radio ha esposto la sua personale griglia di partenza per la prossima Serie A. Ecco il suo pensiero sul Milan di Allegri
Luigi De Canio, allenatore di calcio, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione 'Calciomercato e Ritiri'. Gli è stato chiesto di formulare la sua personale griglia di partenza per la prossima Serie A, ormai alle porte. Mancano infatti meno di due settimane alla prima giornata di campionato. Chiaramente, ha citato anche il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni.

Per De Canio il Napoli è favorito. Subito dopo, a suo parere, c'è l'Inter: "Antonio Conte quando prese la Juve per la prima volta dopo anni difficili vinse il campionato per tre anni consecutivi, perché non potrebbe farlo Chivu che prende un’Inter ben consolidata e con motivazioni diverse? La prima antagonista può essere sicuramente l’Inter".

Sulla Juventus: "La Juve è un punto interrogativo, bisognerebbe capire la reazione in questo nuovo anno da parte di una squadra che è stata cambiata in maniera totale negli ultimi anni. Le risposte che sta avendo Tudor sono abbastanza positive, se non dovessero esserci grandi problemi c’è da aspettarsi una Juve che può recitare un ruolo diverso da quello degli anni passati, sicuramente con maggiore continuità".

Sul Milan: "Il Milan poi ha una garanzia in Allegri, la sua esperienza e la sua capacità di gestire situazioni complicate è emblematica. Il Milan era forte già lo scorso anno e non credo sia un delitto pensare che con Allegri possa essere una mina vagante".

Da ultima, menziona la Roma: "Attenzione poi alla Roma che ha un allenatore con capacità e competenze di altissimo livello, un allenatore ambizioso che ha la capacità di dare un’identità molto chiara e forte".

