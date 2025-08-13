De Canio: “Il Milan ha una garanzia: Allegri può essere una mina vagante”

Sulla Juventus: "La Juve è un punto interrogativo, bisognerebbe capire la reazione in questo nuovo anno da parte di una squadra che è stata cambiata in maniera totale negli ultimi anni. Le risposte che sta avendo Tudor sono abbastanza positive, se non dovessero esserci grandi problemi c’è da aspettarsi una Juve che può recitare un ruolo diverso da quello degli anni passati, sicuramente con maggiore continuità".

Sul Milan: "Il Milan poi ha una garanzia in Allegri, la sua esperienza e la sua capacità di gestire situazioni complicate è emblematica. Il Milan era forte già lo scorso anno e non credo sia un delitto pensare che con Allegri possa essere una mina vagante".

Da ultima, menziona la Roma: "Attenzione poi alla Roma che ha un allenatore con capacità e competenze di altissimo livello, un allenatore ambizioso che ha la capacità di dare un’identità molto chiara e forte".