Davide Ancelotti: “Amiamo il Real Madrid così come il Milan”

Davide Ancelotti, figlio di Carlo e suo vice al Real Madrid, ha spiegato il motivi del ritorno in Spagna e tira in ballo anche il Milan

Nella giornata di ieri il Real Madrid ha vinto la 14^ Champions League della propria storia. Un successo che permette a Carlo Ancelotti di raggiungere lo storico traguardo di 4 successi in questa competizione (2 con il Milan, 2 con il Real Madrid): nessuno come lui. Al termine della partita contro il Liverpool il figlio Davide, suo vice allenatore, ha spiegato i motivi del ritorno in Spagna e ha paragonato l'amore per il Real Madrid con quello provato per il Milan. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport': "I motivi del ritorno al Real Madrid? Perché noi amiamo questo club così come amiamo il Milan".