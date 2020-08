David Silva, clamorosa accusa di Tare: e la risposta del padre

ULTIME NOTIZIE MERCATO LAZIO – Il trasferimento di David Silva alla Real Sociedad non ha fatto piacere alla Lazio, che pensava di essere la squadra favorita. L’accusa di Igli Tare è molto pesante: “Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo“.

David Jiménez, papà di David, ha poi risposto: ​”Ci sono stati contatti con la Lazio, ma anche con la Real e altre squadre, poi mio figlio ha preso la decisione di andare alla Real. Non c’era niente di chiuso, a David ha sorpreso la reazione del club. Ognuno può decidere quel che vuole, la Lazio ha parlato con il suo agente, non con David. Perciò non capisco perché lo tirino in ballo come uomo, non aveva un discorso chiuso con la Lazio”.

Risposta elegante del padre di David Silva. Le accuse del direttore sportivo della Lazio sono state esagerate e probabilmente fuori luogo. In campo internazionale c’è modo e modo di comportarsi, si rischia di fare figuracce.