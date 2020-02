Dario Massara: “Ibrahimovic è diventato subito il leader del Milan”

ULTIME NEWS MILAN – Il giornalista sportivo Dario Massara, intervenuto a ‘Sky Sport’, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e della sua influenza sui compagni di squadra. Ecco le sue dichiarazioni: “Con Ibrahimovic in campo tutti i compagni si sentono più forti e convinti di fare risultato. Già nel tunnel sentono di avere un’arma in più ed entrano più convinti. Per quanto pesi averlo, non averlo potrebbe pesare tanto di più. Il Milan parte sfavorito, è meno forte, parte sotto in classifica… senza Ibrahimovic potrebbe avere tanti più problemi. Zlatan è arrivato nello spogliatoio del Milan e per età, storia, titolo vinti è diventato subito leader dello spogliatoio”. Intanto ecco le parole di Filippo Inzaghi su Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

