Kjaer: “La coscia non è stata all’altezza, ora devo tenerla sotto controllo”

Kjaer sulla decisione di non giocare

"Ho avuto un buon dialogo con Kasper (Hjulmand, ndr) su questo. Ma è l'allenatore che dovrà prendere quella decisione, perché io non posso farcela da solo, anche se ho giocato e provato tanto. Ho sempre voglia di giocare, ma oggi (ieri ndr) la coscia non è stata all'altezza e almeno non per 90 minuti. Ora devo tenerla tutto sotto controllo". Il baby bomber del Benfica come post-Ibra: l'idea di mercato del Milan