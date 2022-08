Daniel Maldini: “Milan, mi è dispiaciuto andar via. E sullo scudetto…”

Daniel Maldini, nuovo calciatore dello Spezia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, raccontandosi a cuore aperto. Queste, in particolare, le dichiarazioni sullo scudetto conquistato nella scorsa stagione e sull'addio al Milan: "Io e papà eravamo felici allo stesso modo. Nelle ultime settimane io ero infortunato e quando stai fuori la tensione aumenta. Abbiamo cominciato a crederci dopo la vittoria nel derby. Lo scudetto era nell’aria, c’era una magia particolare. Durante l’anno era cresciuta la convinzione, avevamo solo paura a dirlo. Quello scudetto è la dimostrazione che davvero nello sport nulla è impossibile. Lasciare il Milan mi è dispiaciuto, ma era il momento giusto. Mi è dispiaciuto soprattutto lasciare un gruppo bellissimo, giovane, entusiasta. E poi tutte le persone che lavorano a Milanello e che ti fanno sentire a casa ogni giorno. Però a La Spezia sono stato accolto benissimo, sia nello spogliatoio sia in città". Difesa, pronto un gran colpo per il Milan? Le ultime news di mercato >>>