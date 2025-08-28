Damiani ( presidente Lecce): 'Contro il Milan abbiamo voglia di rivalsa'

Damiani ( presidente Lecce): "Camarda? Si è ambientato molto bene" — Negli ultimi anni, però, le sfide col Milan sono state rocambolesche. C’è voglia di rivalsa?"Sì, le ultime due gare casalinghe ci hanno lasciato l’amaro in bocca. Nel 2023-24 finì 2-2 con un gol di Piccoli annullato nel finale; nel 2024-25 invece perdemmo 2-3 dopo essere stati avanti. Non ci è girata bene, sarebbe bello togliersi una soddisfazione. Anche nel 2011, quando non ero ancora presidente, ci fu un Lecce-Milan indimenticabile: avanti 3-0 nel primo tempo e sconfitti 4-3 nella ripresa. Abbiamo tanti motivi per cambiare questo trend, ma il Milan ha la forza di andare oltre la storia delle singole partite".

Il Milan e il Lecce sono legati anche dal talento di Francesco Camarda, arrivato da voi in prestito."Abbiamo ottimi rapporti con i dirigenti del Milan. Credo che abbiano mandato Francesco qui perché sanno che troverà un contesto familiare e sano, ideale per crescere. Il fatto che sia un 2008 non lo penalizza, anzi ci inorgoglisce potergli dare fiducia. Alla prima di campionato ha già giocato titolare e mi pare si sia ambientato molto bene".

Ha parlato con Camarda in questi giorni?"L’ho incrociato, ma non voglio mettergli troppa pressione. In questa settimana riceverà già mille messaggi e sollecitazioni. Con i giocatori cerco di parlare poco per essere incisivo quando capita, e questa non è l’occasione giusta. Il primo gol in Serie A? Speriamo arrivi presto…".