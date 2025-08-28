Damiani ( presidente Lecce): 'Contro il Milan abbiamo voglia di rivalsa'

Damiani ( presidente Lecce): "Camarda? Si è ambientato molto bene"—
Negli ultimi anni, però, le sfide col Milan sono state rocambolesche. C’è voglia di rivalsa?"Sì, le ultime due gare casalinghe ci hanno lasciato l’amaro in bocca. Nel 2023-24 finì 2-2 con un gol di Piccoli annullato nel finale; nel 2024-25 invece perdemmo 2-3 dopo essere stati avanti. Non ci è girata bene, sarebbe bello togliersi una soddisfazione. Anche nel 2011, quando non ero ancora presidente, ci fu un Lecce-Milan indimenticabile: avanti 3-0 nel primo tempo e sconfitti 4-3 nella ripresa. Abbiamo tanti motivi per cambiare questo trend, ma il Milan ha la forza di andare oltre la storia delle singole partite".
Il Milan e il Lecce sono legati anche dal talento di Francesco Camarda, arrivato da voi in prestito."Abbiamo ottimi rapporti con i dirigenti del Milan. Credo che abbiano mandato Francesco qui perché sanno che troverà un contesto familiare e sano, ideale per crescere. Il fatto che sia un 2008 non lo penalizza, anzi ci inorgoglisce potergli dare fiducia. Alla prima di campionato ha già giocato titolare e mi pare si sia ambientato molto bene".
Ha parlato con Camarda in questi giorni?"L’ho incrociato, ma non voglio mettergli troppa pressione. In questa settimana riceverà già mille messaggi e sollecitazioni. Con i giocatori cerco di parlare poco per essere incisivo quando capita, e questa non è l’occasione giusta. Il primo gol in Serie A? Speriamo arrivi presto…".
