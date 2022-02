Damiani: “Colpito da Maignan, sorpreso da Giroud. Su Adli e Botman …”

Oscar Damiani, procuratore sportivo che ha tanti legami con il calcio francese, ha parlato dei transalpini del Milan. Ma non soltanto ...

Oscar Damiani, noto procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di 'gianlucadimarzio.com', soffermandosi, in particolare, su alcuni calciatori francesi che giocano nel Milan. È ben conosciuto, infatti, il legame di Damiani con la Francia e la Ligue 1. Negli anni Novanta fu lui a portare in rossonero Jean-Pierre Papin e Marcel Desailly.

Oggi, però, la sua attenzione va in particolare a Mike Maignan e Olivier Giroud. “Sono rimasto colpito da questi primi mesi di Maignan - ha esordito Damiani - . Paolo Maldini, Frederic Massara e Geoffrey Moncada hanno scelto la migliore opzione sul mercato, per rapporto qualità-prezzo, per sostituire Gianluigi Donnarumma. Non lo sta facendo rimpiangere. E allo stesso tempo mi sorprende Giroud. Non invecchia mai: ha una classe da grande centravanti e, servito nel modo giusto, può dare ancora tanto”.

A giugno il Diavolo accoglierà, sempre dalla Francia, il talento Yacine Adli, acquistato la scorsa estate ma lasciato in prestito al Bordeaux. E poi lancerà l'assalto a due calciatori che non sono francesi (uno è olandese, l'altro è portoghese), ma che militano nella Ligue 1 transalpina, nella fila del Lille. Si tratta, naturalmente, di Sven Botman e Renato Sanches. “Sono tre giocatori bravi. Di Adli mi piace la fantasia, e nell’uno contro uno sa muoversi bene. Sono curioso di vederlo in un campionato fisico come l’Italia: secondo me potrebbe avere qualche difficoltà, almeno all’inizio, ma staremo a vedere".

"Sanches, invece, è un giocatore che deve ancora capire il suo ruolo in campo: non è una mezzala come Franck Kessié, anche se per certi aspetti gli assomiglia. È molto forte, ma un po’ disordinato. Il suo alto potenziale, però, è fuori discussione. Dei tre però quello che mi convince di più è Botman: giovanissimo, ma gioca già come un veterano. Poi è mancino, alto e veloce. Un gran difensore”, ha concluso Damiani. Milan, non solo Botman in difesa: ecco il possibile altro acquisto sul mercato >>>

