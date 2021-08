Damascelli: “Donnarumma alla Juve era quasi fatta. Allegri non l’ha voluto”

Gianluigi Donnarumma è stato vicinissimo alla Juventus. A non volerlo, stando al giornalista Tony Damascelli, sarebbe stato Allegri

Gianluigi Donnarumma è stato vicinissimo alla Juventus. A non volerlo, stando al giornalista Tony Damascelli, sarebbe stato Massimiliano Allegri. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Radio', dopo gli errori di Szczesny in Udinese-Juventus: "Szczesny commette l'errore più clamoroso sul primo gol perché sul secondo va con una sufficienza… attenzione, poi lo ha ribadito successivamente. Anche qui, ci risiamo. Un gol preso su punizione in Champions e la colpa era di chi era in barriera. È un giocatore che ha dei limiti. Storicamente la Juve ha avuto portieri più forti. Ne approfitto per ridirlo: l'acquisto di Donnarumma era quasi definito e Allegri non lo ha voluto".