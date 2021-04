Dalot: “Milan? Leao mi ha aiutato molto. E’ una squadra speciale” | News

Diogo Dalot, terzino rossonero, in prestito dal Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV. Ecco cosa ha detto

Diogo Dalot, terzino rossonero, in prestito dal Manchester United, ha rilasciato un'intervista a Milan TV. Ecco le parole di Dalot: "Per me è stato facile decidere di vivere con la mia famiglia. La voglio sempre al mio fianco e sin da quando ero a Manchester mia madre mi ha seguito. E' un'insegnante e presto tornerà in Portogallo a lavorare. Ora sono cresciuto. E' chiaro che la mamma è sempre la mamma e mi ha aiutato tantissimo, soprattutto quando sono andato via di casa a 18 anni. Ho viaggiato tanto con loro in Europa".