Dalot e il debutto con il Portogallo: “E’ stato un giorno perfetto” | News

Diogo Dalot, terzino del Manchester United, in prestito al Milan, ha parlato ai microfoni di A Bola dopo l'esordio con il Portogallo

Giornata speciale quella di ieri per Diogo Dalot. Il terzino del Manchester United, in prestito al Milan, ha debuttato ieri con la nazionale maggiore del Portogallo nella partita contro la Francia. La gara è finita 2-2 grazie alle doppiette di Cristiano Ronaldo e di Karim Benzema. Dalot ha parlato ai microfoni di A Bola al termine della partita: "È stato un giorno perfetto, non c'è modo migliore per festeggiare il debutto, sono contento per la qualificazione alla fase successiva. Il ct mi ha chiesto di difendere il risultato e aiutare la squadra. Ora abbiamo pescato il Belgio, ma siamo pronti a tutto. Cercheremo di recuperare al meglio". Intanto è vicina la permanenza di Tonali. Le ultime.