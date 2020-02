Daino: “Ibrahimovic e Kjaer ottimi acquisti. Cessioni mirate”

NEWS MILAN – Daniele Daino ha commentato il calciomercato del Milan svolto a gennaio tra le tante cessioni, e qualche acquisto funzionale. Su tutti quello di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer. Ricordiamo che Daino è cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha esordito in prima squadra nel 1996: al Milan fino al 1999, poi è tornato per una stagione dal 2000 al 2001.

Ai microfoni di Radio Sportiva, Daniele Daino ha riferito: “L’arrivo di Ibra è stato fondamentale al Milan e mette in ombra gli altri. Kjaer invece ha mostrato di saper dare organizzazione alla difesa“. Due acquisti che Stefano Pioli ha subito schierato titolari, ottenendo ottimi risultati. Sotto gli occhi di tutti quelli ottenuti con lo svedese, in gol due volte tra Serie A e Coppa Italia. Ma in generale ha cambiato la mentalità della squadra, anche nel modo di allenarsi.

Infine un commento sulle tante cessioni fatte dalla dirigenza di via Aldo Rossi nel corso della sessione invernale di calciomercato. Ceduti Jesus Suso, Ricardo Rodriguez e Krysztof Piatek su tutti. Daino ha riferito: “Quel che appare è che i rossoneri si stanno liberando dei giocatori meno funzionali al progetto”. Ed in effetti c’erano altri giocatori in uscita, Lucas Paquetà ad esempio, poi comunque rimasto per assenza di offerte congrue. In merito al mercato di gennaio, ecco il resoconto finale tra risparmi e impatti a bilancio: continua a leggere >>>

